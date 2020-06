MOŞII DE VARĂ 2020. Tradiţii şi superstiţii. De ce mâncarea dată de pomană în această zi trebuie să fie caldă MOSII DE VARA 2020. De ce este bine ca mancarea data de pomana sa fie calda Una dintre cele mai importante tradiții de Moșii de vara sau Sambata Morților este aceea de a da de pomana pentru cei care nu mai sunt printre noi. Aceasta tradiție este respectata in toate regiunile tarii. De Moșii de vara se imparte mancare in vase de lut sau de portelan, cani, strachini si vase de lemn, impodobite cu flori si umplute cu lapte, vin sau apa. Bucatele se impart celor nevoiasi. Exista credinta ca nu e bine sa dai de pomena rudelor. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca nici sarbatoarea Rusaliilor nu are o data fixa, nici Sambata mortilor nu are. Anul acesta, Mosii de Vara 2020 se vor praznui sambata, 6 iunie. Tot ce se da de pomana de Mosii de Vara trebuie sa fie nou si proaspat. De Rusalii se obisnuieste sa se imparta in vase de lut (cani, strachini) pictate…

- Sarbatori religioase 2 iunie 2020 Ortodoxe: † Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava Greco-catolice: Fericitii episcopi martiri greco-catolici romani. Sfantul episcop Nichifor al Constantinopolului Romano-catolice: Sfintii martiri Marcelin si Petru CALENDAR ORTODOX 2 IUNIE 2020. Cine…

- CALENDAR ORTODOX IUNIE 2020. Sambata mortilor sau Mosii de vara. Traditii si superstitii. Mancarea data de pomana trebuie sa fie calda Sambata mortilor sau Moșii de vara este ziua in care se pomenesc cei morți. Aceasta sarbatoare are loc intotdeauna in ajunul Rusaliilor. In aceasta zi, credinciosii…

- Moșii de vara 2020. Sambata, 6 iunie, inainte de Duminica Rusaliilor sunt „Moșii de vara”, sarbatoare dedicata pomenirii morților. Cu aceasta ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuți la cele veșnice. Moșii de vara 2020 se mai numesc…

- Sambata Mare este ziua dinaintea Paștelui și ultima zi a Saptamanii Patimilor in care creștinii se pregatesc pentru Paște. Ea comemoreaza ziua in care trupul lui Iisus Hristos a fost pus in mormant. Sambata Mare, tradiții și obiceiuri Ziua de sambata este veriga indispensabila care face legatura intre…

- Calendar ortodox Aprilie 2020 – Sarbatorile religioase insemnate cu cruce roșie Calendar ortodox Aprilie 2020 – Vecernia Invierii (†) Invierea Domnului (Sf. Paști): Invierea Domnului sau Sarbatoarea de Paște este una dintre cele mai mari sarbatori religioase ale anului care constituie fundația de…

- Pachetele cu mancare trimise pacientelor de la Maternitatea Braila, care aparține de Spitalul Județean din oraș, sunt preluate de la aparținatori in curtea spitalului și duse de catre angajați ai unitații intr-o pubela de gunoi, scrie debraila.ro.Imaginea a a fost surprinsa sambata, 21 martie, in curtea…

- Numarul persoanelor carantinate la hotelul Primariei Pitesti de pe Bd. Eroilor a ajuns joi 12 martie la 50, acestea provenind din Italia, Germania si Elvetia. Rudele acestora vin constant in zona sa se intereseze de apropiati sau sa le aduca haine si alte produse, insa din motive evidente de siguranta…