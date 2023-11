Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși sarbatoresc Sambata Morților sau Moșii de Toamna, chiar inainte de Postul Craciunului. Aceasta sarbatoare aduce cu ea o tradiție importanta in viața credincioșilor, cea a scrierii pomelnicului. Dar ce este bine sa scrii intr-un pomelnic pentru Moșii de toamna 2023? Ce este un pomelnic…

- Moșii de toamna este o sarbatoare care ii cinstește pe adormiți. Pomenirea morților este importanta pentru creștinii ortodocși. Urmașii celor decedați fac slujbe și dau de pomana pentru sufletele raposaților.

- Sambata, pomenirea celor adormiti, zi cunoscuta in traditia romaneasca si ca Mosii de toamna In prima sambata din luna noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea celor adormiti, zi cunoscuta in traditia romaneasca si ca Mosii de toamna. Biserica si-a manifestat intotdeauna grija fata…

- Odata cu sosirea lunii noiembrie, credincioșii se pregatesc sa sarbatoreasca Moșii de Toamna, o festivitate cu o semnificație adanca și o tradiție indelungata. Aceasta sarbatoare, care cade intotdeauna intr-o sambata, este cunoscuta și sub numele de Sambata Morților.

- Știi cand sunt Moșii de toamna 2023? Sambata Morților, așa cum i se mai spune, este o zi speciala dedicata pomenirii celor care s-au dus la odihna veșnica și este ziua in care cei ramași ofera de pomana spre liniștea morților. Exista o serie de tradiții și obiceiuri pe care trebuie sa le respecți de…

- Pentru creștinii ortodocși din toata țara, Sambata morților sau Moșii de toamna reprezinta o zi cu totul și cu totul importanta, care are o puternica semmnificație. Tradiția spune ca darurile care se ofera pentru sufletul celor adormiti au putere de mijlocire pe langa Dumnezeu pentru iertarea pacatelor…

- Moșii de Toamna 2023. Sambata Morților din timpul acestui anotimp are o data variabila, strans legata de celebrarea Sfantului Mucenic Dimitrie. Moșii de Toamna 2023. An de an, creștinii sarbatoresc Moșii de Toamna, o sarbatoare cu o data variabila, dar care cade intotdeauna intr-o zi de sambata. Aceasta…

- Ne aflam in luna august și urmeaza un eveniment important in randul creștinilor. Mai exact, Moșii de Toamna 2023. Ei bine, Sambata Morților din timpul acestui anotimp are o data variabila, strans legata de celebrarea Sfantului Mucenic Dimitrie. Care sunt regulile pe care trebuie sa le respecți.