Moșii de toamnă 2022. Ce e bine să faceți neapărat azi de Sâmbăta Morților (VIDEO) Moșii de toamna 2022 sunt in aceasta sambata, 5 noiembrie. Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea morților in aceasta zi cunoscuta și sub denumirea de Simbata Morților. Ce e bine sa faceți neaparat azi? Simion Florea Marian menționa in lucrarea „Trilogia vieții”, „ca pe tot parcursul anului, in spațiul romanesc exista 20 de zile de Moși”. Cuvantul „moși” vine de la „stramoși” și se refera la persoanele trecute la cele veșnice. Cu apelativul „moși” sunt numiți nu doar morții, ci și principalele sarbatori ce le sunt consacrate, precum și pomenile facute pentru ei. Din zilele de Moși amintim:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prima sambata din luna noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta și sub denumirea de Sambata morților sau Moșii de toamna. In 2022, Moșii de Toamna sunt in prima sambata din noiembrie, astfel ca tradițiile inchinate acestei zile…

- Dupa o vara de neuitat, in care dinozaurii și animalele preistorice de la Dino Parc Rașnov au fost vizitate de peste 259.000 de turiști, a venit randul anotimpului de toamna sa iși anunțe surprizele pregatite in parc. Dino Parc Rașnov este cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei și un adevarat…

- Sarbatoarea de anul acesta a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi este dedicata anului omagial al rugaciunii in viata Bisericii si a crestinului si anului comemorativ al Sfintilor isihasti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama si Paisie de la Neamt. Tinand cont ca se implinesc 300 de ani de la nasterea…

- In perioada 19-21 septembrie, Episcopia Greco-Catolica de Oradea va gazdui intalnirea de toamna a Conferinței Episcopilor Catolici din Romania. Intrunirea va incepe luni, 19 septembrie a.c. la ora 16.00. Credincioșii pot participa la programul liturgic dupa urmatorul program: Sfanta Liturghie de deschidere…

- Miercuri, 14 septembrie 2022, papa Francisc a celebrat Sfanta Liturghie in fața Palatului EXPO din Nur-Sultan, capitala Kazahstanului, unde se afla pentru o vizita de trei zile. La omilia Sfintei Liturghii papa a vorbit despre sarbatoarea Inalțarii Sfintei Cruci, facand referința la lecturile biblice…

- Moșii de toamna 2022 sau Sambata Morților este o zi importanta pentru credincioșii creștini, fiind ziua de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi. De Moșii de toamna sunt legate multe tradiții, dar și multe superstiții. Cand sunt Moșii de toamna 2022In prima sambata din luna noiembrie, Biserica…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda locuiesc impreuna cu cele doua fetițe ale lor intr-o casa superba, in care au investit nu mai puțin de 200.000 de euro. Cei doi soți au pașit pentru prima data pragul imobilului care avea sa se numeasca „acasa“ in 2017, dupa ce celebra prezentatoare a adus-o pe lume pe…

- Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a fost prezent, duminica, in randul credincioșilor Parohiei buzoiene Costieni.Cu acest prilej, Chiriarhul a savarșit Sfanta Liturghie in biserica din localitate, ocrotita de Sfantul Ierarh Nicolae, apoi a sfințit noul complex parohial.Din…