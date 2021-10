Stiri pe aceeasi tema

- ”Mosii de toamna” sunt pomeniți, anul acesta pe 30 octombrie. Ce se face in aceasta zi? Au loc slujbe, se impart pachete cu mancare celor saraci și se aprind lumanari in amintirea celor trecuți in nefii...

- Inca de pe vremea strabunicilor noștri, moșii de toamna reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori pentru credincioși. In popor, mai este numita și Sambata Morților, zi in care familiile celor adormiți impart diferite lucruri pentru sufletul celor dragi care nu mai sunt printre noi. Ca orice…

- In 2021, Mosii de toamna se pomenesc sambata, 30 octombrie. In fiecare an, in calendarul crestin ortodox se pomenesc Mosii de toamna sau Sambata Mortilor.Sarbatoarea are ca scop pomenirea celor dragi, care au plecat dintre noi, insa pe care nu i am uitat.In 2021, Mosii de toamna se pomenesc sambata,…

- “Nimeni sa nu se leneveasca a-și pomeni parinții; insa trebuie pomeniți și toți creștinii ortodocși, și nu doar in aceasta zi, ci la orice vreme și la oricare rugaciune. Și noi vom ajunge unde sunt ei acum, și noi vom avea nevoie sa fim pomeniți in rugaciunile altora, așa cum cel sarman are nevoie de…

- ​În noaptea de 25 spre 26 octombrie se fac focuri mari și se petrece ca de Revelion în unele sate din câteva județe, iar în trecut ziua de Sf Dumitru, cunoscuta popular sub numele de Sâmedru, era însoțita de o mulțime de credințe și tradiții. Era începutul iernii…

- Florin Tanasescu A cata toamna mai e si asta, cand ce-a fost verde s-a uscat? A cata oara, ce-i nedrept si mare pacat, pasarile calatoare si unii dintre noi au plecat prin tarile calde? A cata oara iti vine sa zici „Adio tara! Adio si-un praz maro?” A 31-oara! Era, candva, o vorba spusa, ce-i drept,…

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, sustine ca a fost o greseala ca s-a acceptat ca actuala confruntare interna sa dureze trei luni în loc de o luna, sustinând ca "festivalul democratiei" din PNL a "omorât" partidul, transmite News.ro.În discursul rostit,…

- Patriarhiul Daniel și-a exprimat suferința fața de țarile europene care au fost grav afectate ce incendiile din ultima perioada. Mai exact, Patriarhul Daniel i-a transmis, duminica, parintelui Ieronim II, arhiepiscopul Atenei si al Intregii Elade, un mesaj in care exprima compasiunea fata de suferinta…