- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3000 de militari in Polonia si Romania, transmite Agentia Reuters, potrivit Agerpres. „Face constant apel la partenerii…

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat joi Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3000 de militari in Polonia si Romania, transmite Reuters. „Face constant apel la partenerii nostri americani sa inceteze…

- Statele Unite si NATO sunt dispuse sa discute cu Rusia masuri reciproce de prevenire a incidentelor militare in spatiul aerian si pe mare si sa asigure Moscova ca in (bazele pentru scuturile antiracheta din - n. red.) Romania si Polonia nu sunt amplasate rachete Tomahawk, releva documente confidentiale…

- Washingtonul este dispus sa discute despre un angajament de a nu desfașura rachete sau forțe de lupta in Ucraina daca Rusia este de acord sa faca același lucru. Statele Unite și NATO au oferit Rusiei o soluție pentru detensionarea situație de securitate și pentru rezolvarea crizei de la granița cu Ucraina,…

- Lansatoarele de racheta din Romania si Polonia sunt o amenintare pentru Rusia, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin, in urma intalnirii cu premierul ungar Viktor Orban. El a spus ca cerintele Rusiei de garantare a securitatii, printre care si retragerea NATO la granitele din 1997, au fost…

- Rusia ”a promis” vineri Occidentului „cele mai grave consecințe” daca va continua sa ignore „preocuparile sale legitime” cu privire la întarirea militara a Statelor Unite și a NATO la granițele cu Ucraina și Rusia, potrivit AFP.„Acest lucru poate fi…

- Statele Unite avertizeaza ca Rusia poate ataca "in orice moment" Ucraina si cresc nivelul alarmei, in timp ce Washngtonul lanseaza, in paralel, o noua incercare de dialog cu Moscova, relateaza AFP. "Ne aflam intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac in Ucraina", a avertizat marti…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca ii revine Occidentului sarcina de a oferi Rusiei garantiile de securitate pe care tara sa le solicita si ca de aceasta vor depinde actiunile viitoare ale Moscovei, transmite Reuters. Putin a mai declarat ca NATO “a inselat” Rusia cu cinci…