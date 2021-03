Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnîi este într-o condiție stabila și satisfacatoare, a transmis Serviciul Penitenciar Federal al Rusiei, dupa ce aliații opozantului au dat alarma în privința starii de sanatate a acestuia, potrivit Reuters.Serviciul penitenciar a spus ca închisorile…

- Un tribunal din Moscova i-a redus, sambata, sentința lui Alexei Navalnii cu șase saptamani, de la aproape trei ani de inchisoare. Astfel instanța a respins apelul principalului oponent politic al Kremlinului, care acum risca sa fie trimis intr-un lagar de munca forțata din Rusia, relateaza HotNews.ro…

- Seful diplomatiei UE Josep Borrell a recomandat marti adoptarea de noi sanctiuni impotriva Kremlinului, dupa afrontul suferit in timpul vizitei sale la Moscova si si-a anuntat intentia de a face propuneri in acest sens statelor membre, relateaza AFP si dpa potrivit Agerpres. "Guvernul rus se afla…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, "a condamnat cu fermitate" vineri decizia Rusiei de a expulza trei diplomati europeni, in contextul in care el se afla in vizita la Moscova, si a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata", a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP. "Josep…

- Rusia este pregatita „legal și tehnologic” sa se deconecteze de la internetul global daca este nevoie, a declarat luni fostul președinte Dmitri Medvedev pentru agenția Interfax citata de Moscow Times . Autoritațile de la Moscova au tatonat de mult timp cu ideea unor restricții mai sever asupra internetului…

- Politia din Moscova a inceput sambata sa faca arestari inaintea mitingului care urmeaza sa aiba loc in capitala Rusiei, in favoarea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a relatat un reporter al Reuters, transmite agerpres.ro.

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut luni Rusiei sa-l ''elibereze imediat'' pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat duminica la sosirea sa la Moscova, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul…

- MAE al Rusiei l-a chemat pe Ambasadorul Bulgariei la Moscova, Atanas Kristin, din cauza expulzarii diplomatului rus din Sofia, transmite corespondentul RIA Novosti. Luni, Kristin a sosit in cladirea din Piața Smolensk. Discuția sa cu angajații departamentului a durat mai puțin de o jumatate de ora.…