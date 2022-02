Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pregatita sa trimita o delegație la Minsk pentru discuții cu Ucraina. Declarația a fost facuta de catre secretarul de presa Dmitri Peskov, transmite realitatea.md. „Dupa cum știți, astazi președintele Ucrainei Zelenskiy și-a anunțat disponibilitatea de a discuta despre statutul…

- Propaganda rusa pregateste populatia pentru invazie. Pe postul public de televiziune de la Moscova, Rossia 1, nu exista ora la care sa nu se prezinte un material asa-zis informativ despre „masacrele" din Ucraina. Asa cum era de asteptat, intotdeauna in cazurile prezentate de mass-media ruse victimele…

- Cresterea tensiunilor dintre NATO si Rusia cu privire la o noua invazie ruseasca in Ucraina a facut ca in Romania sa apara o tot mai activa propaganda anti-ucraineana, pe retelele de socializare si chiar in presa, arata o analiza PressHub.

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…

- Marea Britanie dezvaluie ca Vladimir Putin pune la cale o lovitura de stat la Kiev pentru a instala în Ucraina un președinte și un guvern pro-Moscova. Dezvaluirile neobișnuite au mers pâna acolo încât ministerul britanic de externe a avansat și numele candidatului la care se…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca fortele tarii sale si ale tarilor aliate trimise in Kazahstan pentru a sprijini puterea kazaha, vizata - potrivit lui - de "terorismul international" se vor retrage din aceasta tara din Asia Centrala de indata ce isi vor fi incheiat misiunea, avertizand…

- Revolta populara din Kazahstan și perspectiva rasturnarii regimului autocratic apropiat de Moscova sunt ultimele lucruri pe care și le putea dori acum Vladimir Putin, aflat deja in plina confruntare cu Occidentul pe tema Ucrainei, arata analizele Financial Times și Atlantic Council . Rusia, care are…

- Holdingul USM al miliardarului Aliser Usmanov, un apropiat al Kremlinului, a anuntat joi ca si-a vandut actiunile pe care le detinea la reteaua ruseasca de socializare VKontakte, "Facebook"-ul rusesc, catre Sogaz, o companie de asigurari afiliata grupului energetic Gazprom, informeaza AFP. Aceasta…