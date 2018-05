Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter de atac rus de tip Ka-52 s-a prabusit, luni, in estul Siriei, posibil din cauza unei defectiuni tehnice, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, precizand ca ambii membri ai echipajului au decedat, informeaza agentia de stiri Tass.

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a atentionat marti ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant rusesc desfasurat pe teritoriul Siriei daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare…

- Ministerul Apararii de la Moscova a anunțat ca Rusia nu si-a folosit sistemele de aparare antiaeriana din Siria pentru a contracara atacurile occidentale asupra unor instalatii ale regimului de la Damasc.

- Rusia le-a cerut joi liderilor occidentali sa "se gandeasca serios laconsecințele amenințarilor" lor de a efectua lovituri asupra Siriei, ca riposta la un presupus atac chimic pe care ei il imputa regimului de la Damasc, dand asigurari ca Moscova nu dorește o "escaladare" a situației, relateaza AFP.

- Kremlinul "nu participa la Twitter-diplomatie", ci mizeaza pe o abordare serioasa in problemele internationale, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, comentand ultimele afirmatii pe Twitter ale presedintelui american Donald Trump, privind intentia de a lansa…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a afirmat luni ca Turcia isi va extinde ofensiva in nordul Siriei si la alte localitati controlate de o militie kurda, dupa ce fortele Ankarai au cucerit enclava Afrin, scrie AFP.