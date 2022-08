Moscova își mulge vaca de petrol. Analiză Bloomberg Moscova iși mulge vaca de petrol, caștigand sute de milioane de dolari in fiecare zi pentru a finanța invadarea Ucrainei și pentru a cumpara sprijin intern pentru razboi, noteaza Bloomberg . Costurile cu energie electrica pentru case și afaceri sunt programate sa creasca din octombrie, deoarece creșterea veniturilor din petrol ii permite lui Putin sa sacrifice veniturile din gaze și sa stoarca livrarile catre Europa. Prețurile din Marea Britanie vor crește probabil cu 75%, in timp ce in Germania unele utilitați municipale au avertizat deja ca prețurile vor crește cu peste 100%. Rusia a armat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

