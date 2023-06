Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si consilieri municipali, in pofida faptului ca regiunile ucrainene Lugansk si Donetk, in est, si Zaporojie si Herson, in sud, sunt devastate de confruntari armate. Ucraina desfasoara in prezent o ofensiva in vederea recuceririi acestor teritorii. La aproape un an si jumatate de la invazia Ucrainei, Rusia…