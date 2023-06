Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va reveni la respectarea deplina a tratatului Noul START privind masurile pentru reducerea si limitarea in continuare a armelor strategice ofensive (Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) daca Washingtonul va renunta la ”pozitia sa ostila” fata…

- Statele Unite nu considera ca trebuie sa mareasca dimensiunea propriului arsenal nuclear pentru a descuraja fortele combinate ale Rusiei, Chinei si ale altor rivali, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan. El a mai spus ca Statele Unite vor respecta…

- El a mai spus ca Statele Unite vor respecta limitele pentru arme nucleare stabilite in tratatul New START pana la expirarea acestuia, in 2026, daca Rusia va face acelasi lucru, relateaza News.ro.Oficialul american a facut aceste remarci intr-un discurs prin care a incercat sa convinga Moscova si Beijingul…

- Razboi in Ucraina, ziua 455. Administratia de la Moscova a anuntat, marti seara, interceptarea a doua bombardiere strategice americane, intr-un incident produs in spatiul aerian international, deasupra Marii Baltice. Washingtonul este sceptic privind util

- Razboi in Ucraina, ziua 455. Administratia de la Moscova a anuntat, marti seara, interceptarea a doua bombardiere strategice americane, intr-un incident produs in spatiul aerian international, deasupra Marii Baltice. Washingtonul este sceptic privind util

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a declarat vineri ca Washingtonul a amenintat cu represalii Moscova dupa arestarea unui jurnalist de la Wall Street Journal (WSJ), Evan Gershkovich, pentru spionaj si a sugerat ca poate ar fi timpul ca numarul jurnalistilor americani care

- Riscul unei confruntari nucleare este la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii, a avertizat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, sustinand ca Moscova se afla “de facto” intr-un conflict deschis cu Washingtonul din cauza razboiului din Ucraina. “Nu se pune problema” ca Rusia sa…

- Razboi in Ucraina, ziua 387. ​​​​​​​Administratia de la Moscova a transmis ca mentinerea contactelor cu Washingtonul este esentiala pentru evitarea escaladarii crizei generate de incidentul aerian din Marea Neagra, soldat cu prabusirea unei drone militare