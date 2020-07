Moscova ameninţă că va răspunde sancţiunilor ''ostile'' anunţate de Londra (ambasadă) Moscova a amenintat luni ca va raspunde sanctiunilor ''ostile'' anuntate de Londra impotriva a 49 de persoane si organizatii, dintre care 25 din Rusia, in cadrul unui nou mecanism de pedepsire a incalcarilor drepturilor omului, relateaza AFP.



"Rusia isi pastreaza dreptul de a lua masuri de represalii in legatura cu decizia ostila a Regatului Unit", a indicat intr-un comunicat ambasada Rusiei la Londra.



Ministerul de Externe de la Londra a publicat o 'lista neagra' ce include numele a 25 de rusi implicati in moartea in detentie, in 2009, a lui Serghei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

