Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Rusia a acuzat sambata Ucraina de otravirea unor militari rusi, la sfarsitul lui iulie, in regiunea ucraineana Zaporojie (sud-est), aflata partial sub controlul armatei ruse, fara sa prezinte probe in acest sens, relateaza Reuters. Sursa citata susține ca un numar de militari…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat sambata Ucraina ca la sfarșitul lunii iulie a otravit mai mulți soldați ruși aflați in partea controlata de Rusia a regiunii Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, relateaza Reuters.

- Ministerul rus al Apararii acuza Ucraina de otravirea unor soldați in regiunea Zaporojie. Instituția afirma ca mai mulți militari ruși au ajuns la uspital cu semne de otravire grava pe 31 iulie, potrivit Sky News.

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a declarat joi ca ar putea inchide centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, daca fortele ucrainene vor continua sa bombardeze obiectivul. Kievul neaga ca ar fi intreprins astfel de atacuri, informeaza Reuters, citata de Agerpres. In cadrul unei conferinte…

- Orice misiune intreprinsa de agentia nucleara a ONU pentru a inspecta centrala nucleara Zaporojie din Ucraina nu poate trece prin capitala Kiev deoarece este prea periculos, a declarat marti un diplomat rus citat de agentiile de presa de la Moscova, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Fii…

- Orice misiune a agentiei nucleare a ONU pentru a inspecta centrala nucleara Zaporojie din Ucraina nu poate trece prin capitala Kiev deoarece este prea periculos, a declarat marti un diplomat rus citat de agentiile de presa de la Moscova, informeaza Reuters.

- Reprezentanți ai Ministerului Apararii din Turcia s-au deplasat miercuri la Moscova pentru noi discutii in vederea reluarii exporturilor prin Marea Neagra a cerealelor ucrainene blocate din cauza ofensivei militare ruse. „Partile au discutat probleme legate de securitatea navelor comerciale si exportul…

- Regiunea ucraineana Herson, controlata de rusi, a inceput sa exporte in Rusia cereale recoltate anul trecut, a transmis luni agentia de stiri TASS, care a citat un oficial local de rang inalt, potrivit Reuters. „Avem loc pentru a depozita (noua recolta), chiar daca avem o multime de cereale aici. Acum…