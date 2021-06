Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anuntat o “saptamana fara munca” in capitala Rusiei, interval in care angajatii din domeniile neesentiale trebuie sa stea acasa. Decizia a fost luata in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, informeaza AFP. “In ultima saptamana situatia…

- Pana la sfarșitul acestui an, toate stațiile de metrou din Moscova intenționeaza sa introduca o modalitate inovativa de plata a calatoriei, folosind recunoașterea faciala, prin intermediul sistemului Face Pay, potrivit Ria Novosti. Agentia de presa citeaza declaratiile viceprimarului capitalei ruse…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a atins vineri la Moscova un maxim dupa luna ianuarie, pe fondul restrictiilor antiepidemice limitate si unei campanii de vaccinare dezamagitoare, relateaza AFP și Agerpres. In capitala rusa s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 3.818 noi cazuri de COVID-19, in timp…

- Suedia, care a evitat impunerea unor lockdown-uri in timpul pandemiei, va amana un plan menit sa relaxeze unele restrictii pentru combaterea COVID-19 din cauza numarului mare de cazuri de contaminari noi, relateaza Reuters. Suedia se confrunta cu un al treilea val sever de COVID-19, iar numarul…

- Carantina extinsa in județul Ilfov din cauza numarului mare de infectari cu SARS-CoV-2. Cele mai severe restrictii se aplica in 27 de localitati: 7 orase si 20 de comune cu satele aferente.

- Spitalele din Bulgaria si serviciile de urgenta sunt aproape de limita in contextul unei crestere rapide a numarului de cazuri noi de COVID-19, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. "Nu putem gestiona acest aflux masiv", a declarat purtatoarea de cuvant a serviciilor de urgenta, Katja Sungarska.…