Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite am putut sa il vedem pe Moș Craciun și pe spiridușii sai. Acesta a pregatit o surpriza neașteptata pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Sorin Bontea și-a adaugat o amuleta prețioasa in arsenalul avantajelor cu care va intra in etapa confruntarilor pe echipe. Invitata la degustare, Alina Ceușan, a ales lasagna in 11 straturi preparata de Chef Bontea, intr-o ediție a show-ului culinar care a inregistrat…

- Ediția din aceasta seara a adus și un moment inedit, caci Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au venit la Chefi la cuțite. Cei doi au pregatit un preparat cu totul special, dandu-i, astfel, cateva „indicii” lui Catalin Scarlatescu despre cine s-ar afla in spatele ușilor.

- Ediția din seara de miercuri a emisiunii culinare Chefi la cuțite, sezonul 11, a adus in atenția juraților și a publicului o concurenta care i-a lasat cu gura cascata pe chefi. Aurora Someșan din Tautii de Sus a vorbit despre pasiunile ei, care nu sunt deținute de foarte mulți oameni. Jurații reality-show-ului…

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite i-a adus in fața telespectatorilor pe Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu intr-o ipostaza mai rar intalnita. Cei doi au ignorat faptul ca sunt filmați și au spus lucrurilor pe nume. Insa, discuția s-a aprins și au inceput sa strige unul la celalalt.…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu un concurent cu totul special, cu o poveste de viața mai grea decat ar fi crezut oricine. Ciprian Craciunescu a dormit pe strazi și sub poduri in Cambogia, insa gandul la succes l-a ajutat sa treaca peste toate greutațile din viața, care…

- Confruntarea pentru amuleta desfașurata aseara la Chefi la cuțite i-a adus inca o victorie lui Catalin Scarlatescu intr-o ediție a show-ului gastronomic care a fost lider de audiența. Diseara, competiția continua in ringul amuletei cu un al patrulea concurent care a facut istorie la Chefi la cuțite:…

- Prima ediție din noul sezon de la Chefi la cuțite se anunța pline de surprize pentru cei trei jurați. Un bucatar din Iran a decis sa iși incerce norocul și s-a inscris la emisiune. Imediat dupa ce au gustat, cei trei chefi au facut un pariu.