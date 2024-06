Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite intr-o coliziune intre un tren de pasageri si un convoi de marfuri, miercuri seara, in centrul Republicii Cehe, scrie AGERPRES.

- "Patru pasageri au suferit rani care au dus la moartea lor", a declarat Alena Kisiala, purtatoare de cuvant a serviciilor locale de salvare, pentru televiziunea publica ceha, relateaza AFP.Referindu-se la "un mare dezastru", premierul Petr Fiala a transmis condoleante. "Cu totii ne gandim la victime…

- Trei rachete rusești au zguduit centrul orașului Cernihiv, unde au fost uciși și raniți mai mulți civili. Autoritațile ucrainene au emis o avertizare de raid aerian in noua regiuni nordice și centrale din Ucraina, dupa ce in aceasta dimineața ar fi avut loc un atac ucrainean pe un aerodrom din Crimeea…

- Un atac rusesc asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, a ucis șase civili și a ranit 10 persoane sambata dimineața, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters. Poliția naționala ucraineana a declarat ca a fost vorba de un atac cu drone. Aceasta a publicat imagini cu flacarile…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise vineri intr-un atac rus cu racheta la Odesa, in sudul Ucrainei, iar primii salvatori care au intervenit au fost loviti de o a doua racheta, un paramedic si un lucrator aflandu-se intre morti, anunta autoritatile ucrainene, relateaza The Associated Press, potrivit…

- La 11 martie se implinesc 20 ani de la atentatele teroriste de la Madrid, Spania, soldate cu 192 de morti, intre care 16 romani, si peste 2.000 de raniti, intre care 171 romani. La 11 martie 2024 se implinesc 20 ani de la atentatele teroriste de la Madrid, Spania, soldate cu 192 de morti, intre […]…

- Doua persoane au fost ucise, iar una a fost grav ranita vineri, intr-un atac ucrainean cu drona vizand un sat din regiunea rusa Belgorod, situata la frontiera cu Ucraina si vizata cu regularitate in tiruri ucrainene, anunta guvernatorul regional Veaceslav Gladkov, relateaza AFP, potrivit de news.ro.