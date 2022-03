Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie nucleara de proportiile celei de la Cernobil nu mai poate fi posibila, intrucat centralele actuale sunt protejate de structuri de beton special concepute pentru a nu putea fi afectate, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Teodor Chirica, expert in energie nucleara si presedinte onorific al…

- UPDATE: Forțele armate ale Federației ruse au preluat controlul celei mai mari centrale nucleare din Europa, de la Zaporojie, susțin autoritațile ucrainene. In aceasta dimineața , echipele de interventie ucrainene au anuntat ca au stins incendiuL care s-a declansat intr-o cladire a centralei nucleare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la "teroarea nucleara" si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea unei centrale nucleare din centrul Ucrainei, in plina invazie rusa. "Avertizam pe toata lumea ca nicio alta tara cu exceptia…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața la centrala nucleara de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, dupa ce rușii au bombardat centrala. Incendiul a fost stins in cele din urma. Președintele Volodimir Zelenski acuza Moscova ca se folosește de teroarea nucleara, in timp ce AIEA a confirmat ca in zona…

- Tragedie in a noua zi de razboi dupa bombardamentele neincetate ale trupelor rusești. In cursul dimineții de joi spre vineri, un incendiu imens a izbucnit la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporijie, situata in sud-estul Ucrainei. Autoritațile ucrainene sunt in alerta maxima, in timp ce primarul…

- Personalul ucrainean care intretine centrala nucleara dezafectata de la Cernobil este infometat, epuizat si prezinta un risc crescut de a face erori sub controlul ocupantilor militari rusi, afirma oficialii principalei agentii de reglementare nucleara a Ucrainei, noteaza Mediafax. Fii la curent…

- Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei, a declarat sambata Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, susține ca atacurile Federației Ruse asupra unei gradinițe din Akhtyrka și a unui orfelinat din Vorzel „sunt crime de razboi și o incalcare a Statutului de la Roma”. In Akhtyrka, regiunea Sumi, trupele ruse au bombardat o zona rezidențiala, un adapost…