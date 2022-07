Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al companiei de logistica Astra-Shipping, specializata in contracte Gazprom, Yuri Voronov, in varsta de 61 de ani, a fost gasit mort in piscina casei sale. Potrivit informațiilor citate de Europa Libera Ucraina, Voronov era impușcat in cap, prima pista fiind ca s-a sinucis. Rudele…

- Un vanator de trofee, care a omorat lei, girafe si elefanti in Africa de Sud, a fost impuscat in cap, dupa ce masina in care se afla s-a supraincalzit si a fost nevoit sa opreasca la marginea drumului, relateaza Daily Mail.

- Cel putin cinci civili au fost ucisi in ultimele 24 de ore in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, epicentrul luptelor impotriva trupelor ruse, a anuntat vineri dimineata guvernatorul regiunii, Serghei Gaidai, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel putin cinci oameni de afaceri rusi proeminenti s-au sinucis de la sfarsitul lunii ianuarie, trei dintre ei ucidendu-si membrii familiei inainte de a-si lua viata, relateaza CNN . Patru dintre morti erau legati de gigantul energetic de stat rus Gazprom sau de una dintre filialele sale.

- Serghei Protosenya, fostul vicepresedinte al companiei distribuitoare de gaze Novatek, si-a ucis sotia si fiica, iar apoi s-a sinucis.Acum cateva zile, la Moscova, Vladislav Avaev, fost vicepresedinte al Gazprom Bank a facut același lucru. Cadavrele lui Protosenya, al sotiei si al fiicei sale, de 18…

- Acesta avea 34 de ani și a fost gasit de un vecin, care a sunat la 112. Medicii legiști i-au preluat trupul neinsuflețit pentru necropsie, iar oamenii legii au deschis un dosar penal de moarte suspecta.Iar in Botoșani o femeie a fost gasita moarta in propriul ei apartament. Din primele informații, aceasta…