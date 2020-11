Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu-Cercel , managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala, a explicat ca pacienții „sunt asistați pe secțiile normale in aceleași condiții” precum in cele de Terapie Intensiva, „mai puțin faptul ca n-au ventilatoare”. „Este regretabil ca se discuta in asemenea…

- Intr-un interviu exclusiv pentru Europa Libera premierul Ludovic Orban explica cauza ratei deceselor Covid-19 in Romania. Ludovic Orban spune ca ”cele mai multe decese Covid-19 sunt provocate de persoane care au alte boli, alte afecțiuni.” „Daca persoanele care se imbolnavesc sunt persoane care au și…

- Romania se afla intr-o stare tensionata, de la zi la zi. Cazurile de COVID-19 au depașit pragul de trei la mie, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 3.900 de imbolnaviri. Autoritațile trag un semnal de alarma cu privire la numarul mare al pacienților internați la ATI, dar și la cel al persoanelor…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 4.026 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, un nou record. Numarul testelor efectuate a fost de 30.325. Alte 75 de persoane au murit din cauza imbolnavirii cu Covid-19, iar in stare grava sunt alte 726. Capitala ramane pe primul loc in ce privește…

- "Primarul Calarasiului s-a imbolnavit de Covid 19 in CAMPANIA ELECTORALA! Ca multi altii - nimeni nu stie exact numarul! Cand a inceput campania electorala in Romania erau 1000 de cazuri pe zi - acum sunt 3.500 ! Cine este vinovat ? Cine raspunde? Merita sa dai viata oamenilor pentru voturi? Dvs…

- "E o situatie ingrijoratoare. Daca era o singura zi cu multe cazuri era alta situatia. Eu astept sa vad daca aceste cifre mari se repeta si in zilele urmatoare sau daca intram intr-o zona de stabilitate. Eu corelez aceste cifre cu inceperea scolilor. S-au intensificat mult diverse activitati, transportul.…

- Un baietel de opt ani din Buzau este primul copil roman infectat cu COVID 19 internat la Terapie Intensiva. El a fost diagnosticat cu boala Kawasaki, o afectiune grava, ce ar putea fi declansata chiar de coronavirus. ”Un copil venit intr-o stare grava, actualmente stationar, cu o boala multisistemica…

- Un baietel de opt ani din Buzaru, confirmat cu COVID-19, a ajuns in stare grava la Terapie Intensiva, transmite Observatornews.ro. Este primul copil din Romania infectat cu noul coronavirus care ajunge la Terapie Intensiva, fiind diagnosticat cu boala Kawasaki, o afectiune ce ar putea fi declansata…