Morphosis Capital, fondul de 50 mil. euro al romanilor care s-au saturat de "catusele aurite" din multinationale

- Parlamentul cere ca UE sa se angajeze in cadrul Conferinței ONU sa atinga un nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de sera pana in 2050. Inaintea Conferinței ONU pentru schimbarile climatice COP25 de la Madrid din 2-13 decembrie, deputații au adoptat joi o rezoluție prin care declara situația…

- Asociatul lui Adrian Oprica, președintele PNL Brașov, organizația municipala Brașov rupe tacerea. Cristi Nița, care a depus mai multe plangeri importiva liderului PNL Brașov s-a hotarat sa dea in vileag afacerile „murdare” ale asociatului sau care „a jefuit efectic firma pe care o administram ampreuna…

- Tiparirea si distributia de carduri europene de sanatate vor fi reluate incepand de vineri Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, joi, semnarea unui acord-cadru pentru o perioada de trei ani, in baza caruia vor fi reluate tiparirea si distributia de carduri europene de sanatate incepand…

- Intrebat de jurnaliști daca ii lasa ceva amintire, in birou, succesorului sau Florin Citu, Eugen Teodorovici a raspuns: "Prezenta mea in birou va fi simtita cu siguranta. Sa comparati declaratiile facute si de mine si de colegul Citu si veti constata fiecare o diferenta in abordare, de stil, de clasa,…

- Guvernul Romaniei a alocat recent 949 979 413 milioane de lei, echivalentul a 200417597 milioane, de euro prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI) pentru 44 de proiecte care vizeaza modernizarea si dezvoltarea comunitatilor din judetul Iasi. Proiectele prevad modernizari de drumuri judetene, comunale…

- Dobra a scris, pe Facebook, ca la nivelul județului Timiș primarii, de la toate partidele, au depus un numar de 120 proiecte de investiții care urmau sa fie finanțate prin FDI. „Culmea este ca, pentru toate aceste fonduri, exista finanțare, ea fiind asigurata de Guvernul Viorica Dancila.…

- Aflata in vizita la Spitalul municipal din localitatea brasoveana Sacele, caruia, recent, printr-o Hotarare de Guvern, i-a fost alocata suma de 5 milioane de lei din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului, Viorica Dancila a subliniat ca s-au acordat bani 'indiferent de culoarea politica…

- Oscar Albayalde, seful politiei din Filipine si responsabil cu lupta antidrog lansata de presedintele Rodrigo Duterte, si-a dat demisia luni dupa ce s-a confruntat cu acuzatii ca a permis in urma cu sase ani ca agenti din subordine sa revanda droguri