- In anul 2021, colectivul Biroului Arheologie Preventiva și Sistematica a Muzeului Municipiului București a fost implicat in sapaturile arheologice preventive desfașurate in curtea Bisericii „Sfantul Dumitru-Poșta”.

- Timpul mediu in care se soluționeaza o negociere dintre un consumator și o banca in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a scazut la 33 de zile in 2021, se arata intr-un comunicat de presa.

- Mai multe morminte si un sarcofag de plumb datand probabil din secolul al XIV-lea au fost descoperite in timpul unor sapaturi arheologice desfasurate inainte de lucrarile de reconstructie a flesei catedralei Notre-Dame din Paris, a anuntat luni Ministerul Culturii din Franta, informeaza AFP, citat…

- Mai multe monede antice au fost descoperite, prin cercetari arheologice, in ultimele doua saptamani, intr-o padure din comuna Morunglav, dupa ce anterior in zona au fost descoperite cu detectorul de metale doua monede antice din argint, a anuntat Muzeul Judetean Olt, conform Agerpres. Fii la curent…

- Deseuri textile identificate saptamana trecuta, in timpul unei perchezitii a Garzii de Coasta, in Frumusani, au fost descoperite, joi, 3 februarie, la un service auto din aceeasi localitate, in timpul unui control defasurat de Garda de Mediu si de Jandarmeria Calarasi.

- O parte din zidul Cetatii Antice Tomis a fost descoperita in timpul lucrarilor efectuate pentru consolidarea cladirii si eficientizarea energetica de la Teatrul de Stat Fantasio din municipiul Constanta. Descoperirea vestigiilor istorice a fost anuntata de primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac,…

- Zidul Cetatii Tomis a fost descoperit in timpul lucrarilor care au loc in aceasta perioada la Teatrul de Stat Constanta si care isi propun consolidarea cladirii si cresterea eficientei energetice, conform news.ro. Anuntul a fost facut de primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, pe pagina…

- Lucrarile de modernizare la Parcul Ștefan cel Mare au distrus intrarea intr-o sala a Teatrului Național Cluj-Napoca. Clujenii care vor merge la o piesa de teatru vor trebui sa treaca prima data prin noroi și pietre.