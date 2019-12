Mormântul unui războinic, vechi de peste 2 milenii, descoperit în Anglia Un mormant vechi de aproximativ 2200 de ani a fost descoperit de arheologi britanici in apropiere de Pocklington, Anglia, si contine ramasitele unui razboinic inmormantat alaturi de carul sau de lupta, de arme si de doi ponei, informeaza luni Live Science.



In mormant arheologii au descoperit un scut din Epoca Fierului in stare excelenta de conservare, precum si ramasitele unui car de lupta si a doi ponei ce au fost ingropati pe o parte, in postura cabrata pe picioarele din spate, ca si cand s-ar fi pregatit sa sara peste un obstacol. Arheologii britanici sustin ca este vorba de una… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Geologii niponi au descoperit un vulcan tanar, sub ape, in apropiere de insula nipona Minamitorishima, transmite luni Live Science. Acest vulcan a erupt pentru ultima oara in urma cu aproximativ 3 milioane de ani si este practic un "nou-nascut" in comparatie cu vulcanii din jurul sau, care au ramas…

- In Turcia au fost scoase la iveala recent ramasitele unui templu despre care se crede ca ar putea fi cel mai vechi din lume. E posibil ca acesta sa fi fost ridicat inainte de Gobeklitepe, cunoscut pana acum ca fiind cel mai vechi din lume, arata Archaeology World. Descoperirea a…

- Ramasitele vor fi expuse in biserica Antoniterkirche si instrumente digitale vor fi folosite pentru a prezenta modul in care arata vechea biblioteca romana, a anuntat comunitatea protestanta din Koln. "Jackpot-ul arheologic", dupa cum a descris pastorul Markus Herzberg descoperirea, a tinut…

- Un schelet vechi de peste doua milenii ar putea sa scoata la iveala detalii despre modul de viața al comunitaților din perioada cand pe teritoriul Transilvaniei locuiau și triburi celtice. Necropola unde s-au gasit ramașițele se afla in atenția arheologilor de cațiva ani și aici descoperirile se țin…

- Arheologii au identificat o strada ''pierduta'' din Ierusalim, una dintre strazile importante ale orasului antic, ce a fost construita de guvernatorul roman al Iudeii Pilat din Pont, ramas in istorie pentru rolul sau in crucificarea lui Iisus, informeaza luni Live Science. Strada, ce…

- Cercetatorii germani au facut o descoperire neobisnuita pe un camp de lupta din Epoca Bronzului, aflat la nord de orasul Neubrandenburg, scrie agerpres.ro.Arheologii au descoperit in apele raului Tollense 31 de articole care au apartinut unui razboinic decedat in urma cu 3.

- Muncitori in constructii care sapau pentru amplasarea unei noi linii de canalizare in orasul egiptean Tama au descoperit ruinele unui templu datand de 2.200 de ani, din perioada faraonului Ptolemeu al IV-lea, conform unui material publicat de Live Science. Conform Ministerului egiptean…

- Un barbat din Darmanesti, județul Bacau, a descoperit cu ajutorul unui detector de metale ramasitele unui soldat roman din Primul Razboi Mondial, relateaza Pro TV. Prima data a observat casca, arma soldatului, o grenada si… muzicuta... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.