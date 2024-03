Stiri pe aceeasi tema

- Un sat care dateaza din anul 850 i.Hr. a fost descoperit recent. Acesta ar fi fost abandonat brusc, probabil din cauza unui incendiu provocat de inamici. Datorita infiltrației apei, totul s-a conservat aproape perfect, noteaza La Repubblica , ziarul italian citand un articol din Washington Post, scrie…

- Un zid roman a fost descoperit pe șantierul Parcului I.L. Caragiale din centrul Clujului.”Este un lucru unic descoperit in Romania. Arheologii au reușit sa gaseasca o incinta din epoca romana. Se sapa la 4 metri adancime, ce vedeți acolo jos, zidul chiar de jos este fortificația romana a orașului (anii…

- Cercetatorii spanioli au facut o descoperire fascinanta care implica doua artefacte din fier dintr-un tezaur de comori datand din epoca bronzului tarziu. Aceste artefacte conțin fier provenit din meteoriți despre care se crede ca au o vechime de aproximativ un milion de ani, inainte ca oamenii sa inceapa…

- „Alaskapox” este denumirea pentru un nou tip de virus, descoperit recent. Acesta s-ar inrudi cu virusurile care provoaca variola și varicela. Un barbat in varsta a murit dupa mai multe luni petrecute in spital, fiind infectat cu acest virus. Decesul s-a inregistrat in Alaska și a fost pus pe seama acestui…

- Un zid din epoca de piatra descoperit sub valuri in largul coastei germane a Marii Baltice ar putea fi cea mai veche megastructura cunoscuta construita de oameni in Europa, spun cercetatorii, potrivit The Guardian, potrivit news.ro.Zidul, care se intinde pe aproape un kilometru de-a lungul fundului…

- ​Karolina Shiino, tanara nascuta in Ucraina care a declanșat controverse in Japonia dupa ce a caștigat luna trecuta concursul de „Miss” al țarii insulare, a renunțat la coroana dupa ce presa locala a descoperit ca aceasta a avut o aventura cu un barbat casatorit, relateaza The Guardian.

- Descoperit la inceputul secolulul al XIX-lea, mesajul misterios al unei inscipții de pe un sfinx de broz a fost elucidat un secol mai tarziu. Statuia dateaza din secolul al III-lea și a fost gasita in Potaissa, fosta așez

- Un imens oraș antic a fost gasit in Amazon, ascuns de vegetație timp de mii de ani. Cercetatorii spun ca aceasta descoperire schimba tot ceea ce știam despre istoria oamenilor care traiesc in acea zona, transmite BBC.