Stiri pe aceeasi tema

- Vestigiile arheologice ale Casei „Toader Sabau”, fosta casa a mitropolitului Gavriil Banulescu-Bodoni, situate pe bd. Grigore Vieru, 11, in sectorul Rișcani al municipiului Chișinau, vor fi consolidate și valorificate prin construirea unui scuar, informeaza Noi.md cu referire la curentul.md. O decizie…

- La biserica „Sfintii Imparati Constantin si Elena” au loc noi cercetari arheologice. Directia Generala Arhitectura, Urbanism si Relatii Funciare a Consiliului municipal Chisinau impreuna cu Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga” au incheiat un contract de colaborare, in baza caruia sunt initiate…

- Andrei și doamna Mioara au fost susținuți in Finala Mireasa de catre cei dragi. Sora și cumnatul doamnei Mioara, sora lui Andrei și cumnatul lui au fost alaturi de aceștia in ultima ediție a sezonului 5.

- Unul din autorii alertelor cu bomba falsa din Chișinau a fost identificat. Este vorba despre persoana care pe 13 iulie a comunicat la 112 despre prezența unor dispozitive explozibile in incinta unui bloc locativ din sectorul Buiucani al Capitalei.

- Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul Principal, informeaza ca, urmare a investigațiilor efectuate, la 20 iunie 2022, un maistru de defrișare din cadrul Intreprinderii municipale asociația de gospodarire a spațiilor verzi a fost recunoscut și audiat in calitate de banuit in dosarul penal pornit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat miercuri, 15 iunie, in vizita in Republica Moldova, a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor Literaturii Romane din Gradina Publica ''Stefan cel Mare si Sfant'' din Chisinau, alaturi de presedinta Maia Sandu. Acesta a transmis un mesaj…

- ALERTA la Chișinau, in timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron! Un barbat a tras mai multe focuri de arma intr-o ambulanța aflata in misiune. Medicul de pe ambulanța a dat alarma imediat dupa incident. In urma masurilor speciale de investigație, persoana suspecta a fost identificata, localizata…

- La vama Leuseni-Albita are loc in ultimele zile o adevarata catastrofa logistica iar rindul de tiruri se intinde deja pe o distanța de aproape 10 km. Totul din cauza unor probleme inregistrate in sistemele informaționale ale Autoritații Vamale Romane. Potrivit președintelui Parlamentului Republicii…