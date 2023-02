Morgan Page si Lissie aduc publicului o noua colaborare Pentru ca numeroasele lor colaborari anterioare au fost adevarate hituri, Morgan Page și Lissie se reunesc pentru single-ul Firewalk. O piesa progressive care pune in evidența estetica producțiilor lui Morgan Page și vocea iconica a lui Lissie, Firewalk este o piesa crossover care depașește granițele și care va cuceri publicul de pretutindeni. Raportandu-se la incercarile prin care trecem pentru persoana iubita, Firewalk este o analiza la cald a unei relații pasionale, din interior spre exterior. O punere in scena a incercarilor prin care trecem constant in cuplu, dar care ne fac in final mai… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

