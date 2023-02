„Morga” pentru cardiarci. Doi medici sunt acuzați că luau dispozitive medicale de la cadavre și le montau pacienților Inspectoratul General al Poliției a anunțat, vineri dimineața, ca desfașoara mai multe percheziții in Brasov, Iasi si Neamt, intr-un dosar de abuz in serviciu, luare si dare de mita, fals intelectual, uz de fals, inselaciune. Surse din ancheta susțin ca sunt vizati doi medici care ar fi montat pacientilor stimulatoare cardiace si defibrilatoare prelevate de la persoane decedate, afectand sau punand in pericol sanatatea celor supusi interventiilor. De asemenea, au fost constatate incalcari ale prevederilor legale in domeniul constructiilor, cu privire la un imobil situat intr-o zona incadrata ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Avand in vedere comunicatul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la punerea in aplicare a unor mandate de perchezitie domiciliara in judetele Iasi, Brasov, Neamt Ministerul sanatatii face cateva precizari. Astfel, potrivit unui ocmunicat oficial, Ministerul Sanatatii…

