Directorul de la Infectioase cere lockdown si vaccinare obligatorie pentru medici si profesori Apel disperat venit din partea dr. Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase. "Singura solutie acum este un lockdown de cel putin doua saptamani!". Activitatea in UPU, de la Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Spiridon", dar si de la Spitalul Municipal Pascani, este blocata de cateva zile. Ambulantele stau in curtea unitatilor medicale si au devenit, peste noapte, suport ATI. "Situatia este extrem de grava, nu atat raportat la incidenta, cat prin gravitatea cazurilor. Am depasit orice estimare…