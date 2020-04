Moody's: Perspectiva Romaniei a fost revizuita la negativ, deficitul va fi mai mare decat cred romanii

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de rating Moody’s a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta și in moneda locala și a modificat perspectiva de țara de la stabila la negativa, anunța Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Aceasta este a doua…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, anunta ca va face tot ce este posibil ca, la urmatoarele evaluari ale agentiilor de rating, Romania sa revina la perspectiva stabila sau chiar direct la pozitiv, dupa ce agentia Moody's a schimbat perspectiva Romaniei la negativ.Agenția de rating Moody’s a pastrat…

- Potrivit sursei citate, decizia agentiei de reconfirmare a ratingului de tara are la baza potentialul de crestere economica solida al Romaniei, chiar si in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum si capacitatea institutionala moderata a statului roman. De asemenea, agentia apreciaza…

- Moody's Investors Service se asteapta ca deficitul guvernamental al Romaniei sa ajunga la 7,7% din PIB in 2020, in timp ce nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa creasca la 43,7% pana la finalul anului, de la 35,2% in 2019, ca rezultat al deteriorarii echilibrului fiscal si al declinului…

- Agentia de rating Moody’s a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a modificat perspectiva de tara de la stabila la negativa, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP), intr-un comunicat…

- ​Agenția de rating Moody’s a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valutã și în monedã localã și a modificat perspectiva de țarã de la stabilã la negativa, anunța…

- ​Agenția de rating Moody’s a transmis o informare catre investitori cu privire la România privind situația politica și economica. Astfel, în document se vorbește despre faptul ca țara noastra aparține categoriei reziduale a țarilor UE care au deficite gemene.„Așa cum…