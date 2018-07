Moody's atribuie Transelectrica ratingul Ba1

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 26 iunie 2018, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA a atribuit contractul "Servicii pentru deratizare in statiile electrice si sediile apartinand Sucursalei de Transport Constanta lot 1 Servicii pentru dezinsectie la Sucursala de Transport Constanta lot…

- Banca centrala a Turciei a reușit, saptamana trecuta, sa stopeze prabușirea lirei, prin creșterea semnificativa a dobanzilor, dupa ce președintele Erdogan a susținut o implicare mai mare a statului in economie. Masura a avut efect pe termen scurt, insa, in condițiile in care Erdogan a revenit cu o noua…

- Moody's Investors Service a plasat sub revizuire, pentru o posibila retrogradare, ratingurile a 12 grupuri bancare italiene: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca IMI, Cassa Depositi e Prestiti, Mediobanca, FCA Bank, Banca...

- Agentia de Evaluare Financiara Fitch Ratings a revizuit in crestere ratingul IDR (Long-term Issuer Default Rating) pentru finantari pe termen lung al Bancii Transilvania (BT) de la BB la BB+, cu perspectiva stabila, precum si nivelul ratingurilor de viabilitate (VR) ale institutiei financiare, de…

- O parte dintre locuitorii din nordul Timișoarei, dar și din Dumbravița, au ramas fara curent electric dupa o avarie majora la rețeaua de transport de electricitate, o stație de transformare a Transelectrica fiind sursa problemei. „In dupa-amiaza zilei de 14 mai 2018, la ora 14.51 a aparut un defect…

- Agentia S&P a imbunatatit ratingul de credit pentru datoria pe termen lung a Bancii Internationale de Investitii la nivelul BBB+, de la nivelul BBB, mentinand perspectica stabila. BEI este emitent de obligatiuni pe bursa de la Bucuresti. Anuntul publicat la BVB a fost semnat de Stefan…

- Baschetbaliștii oradeni susțin miercuri o noua partida cu implicații majore in lupta pentru podiumul clasamentului, in compania formației CSM Steaua, una din favoritele la titlul ediției. Aflata pe locul 4, echipa stelista se afla la un singur punct distanța de formația noastra și…

- Stația electrica de transformare Bacau Sud 400/110 kV a companiei Transelectrica va intra in proces de modernizare asigurat de Romelectro, contractor de proiecte complexe de energie din Romania, in calitate de antreprenor general. Romelectro a castigat licitatiile organizate de transportatorul national…