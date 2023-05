Montana devine primul stat din SUA care interzice TikTok

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului Montana a semnat miercuri legea care interzice TikTok-ul pe teritoriul sau, marcand inceputul unei batalii legale care se va intinde probabil pana la Washington, unde Congresul ia in considerare interzicerea acestei aplicatii populare la nivel national, transmite AFP.

- Statele Unite au anuntat joi ca au aprobat vanzarea a 60 de elicoptere de transport militar si alte echipamente catre Germania, tara membra a NATO, pentru un total 8,5 miliarde de dolari, noteaza AFP.Vanzarea propusa urmareste "imbunatatirea capacitatilor de transport" ale armatei germane…

- Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a promulgat joi seara o lege prin care este interzis avortul daca varsta sarcinii este mai mare de sase saptamani, relateaza ABC News. DeSantis este vazut drept principalul rival al lui Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2024. Legislatia anterioara a…

- Dupa cum știm cu toții, TikTok se confrunta in aceasta perioada cu probleme destul de mari in SUA, acolo une mai mulți membri ai Congresului fac eforturi pentru ca platforma sociala sa fie interzisa. In ultima vreme, au inceput sa apara proteste pro-TikTok, și se pare ca influencerii care iau parte…

- Armata chineza anunta joi ca a alungat o nava americana de razboi care a ”patruns ilegal” intr-un arhipelag pe care-l controleaza la Marea Chinei de Sud, o versiune respinsa drept ”mincinoasa” de catre Statele Unite, relateaza AFP, conform news.ro.Acest incident intervine in contextul unei lupte…

- Svetlana Tihanovskaia, principala opozanta a dictatorului belarus Lukașenko, aflata miercuri, 22 martie, la Washington, si-a indemnat tara sa rupa relatiile cu vecina ei ”colonialista”, Rusia, transmite AFP și Agerpres . ”Este timpul sa ne opunem amestecului Rusiei in afacerile interne ale Belarusului”,…