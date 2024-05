Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și Meghan Markle au revenit in America, acolo unde locuiesc, dupa o mica excursie in Nigeria. Din imaginile surprinse de paparazzi, cei doi par ca nu se mai ințeleg atat de bine. Probleme intre Prințul Harry și Meghan Markle? Cuplul regal s-a intors inapoi in California dupa o excursie…

- Bia Khalifa, fosta concurenta iUmor, are acum probleme cu legea. Tanara in varsta de 24 ani a fost implicata in mai multe conflicte de-a lungul anilor și a mai avut probleme cu legea și in trecut.

- Notarul din Mureș care a incercat sa omoare o femeie din Blaj, trimis in judecata pentru tentativa de omor și lipsire de libertate in mod ilegal Notarul din Mureș care a incercat sa omoare o femeie din Blaj, trimis in judecata pentru tentativa de omor și lipsire de libertate in mod ilegal Notarul public…

- Instanța de judecata a dispus masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile in cazul firmei din Negreni acuzata ca ar fi incercat sa-și omoare concubinul. Inițial, incadrare a fost una mai lejera, cu toate acestea instanța a considerat ca masura controlului judiciar este suficienta. La data…

- Gheorghe Mocanu a incercat sa fie un model pentru alții. A plecat dintr-un sat – Ursoaia – din munții Vrancei, dintr-o familie de oameni simpli și fara posibilitați materiale. Un sat uitat de autoritați, fara magazin, fara școala gimnaziala, fara biserica și fara… viitor. Singur, și-a luat viața in…

- „Iarta-ma! Iarta-ma, nu știu ce e cu mine, iarta-ma! Sa nu ii zici lui maica-mea nimic ca aia moare! Te rog eu! M-a urmarit poliția și am dat cu mașina in mașina lor. De nenorocit, de ce. De dobitoc. De prost”, a spus șoferul.Acestea sunt primele momente dupa ce șoferul drogat care a luat pe capota…

- Vlad Pascu a incercat, din nou, sa ii convinga pe magistrați sa il elibereze. Mama șoferului drogat iși dorește cu orice preț acest lucru, astfel ca a facut declarații despre noua contestație a fiului ei. Iata ce a spus Miruna Pascu!

- Atac sangeros la Iasi, intr-un caz care a socat o tara intreaga. O tanara de 20 de ani se zbate intre viața și moarte la spital dupa ce a fost lovita in repetate randuri cu ciocanul in cap de 25 de ani. Individul a atacat-o fara mila chiar in momentul cand femeia i-a deschis usa. […] The post Scene…