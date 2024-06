Fostul președinte al Parlamentului European Martin Schulz a declarat ca Diana Șoșoaca „este finanțata de ruși” și „nu știe pe ce lume traiește”, intr-o intervenție la DigiFM, in care a vorbit despre partidele extremiste din Europa. In replica, senatoarea romana a amenințat ca il da in judecata pe Schulz daca nu-și dovedește afirmațiile.