Stiri pe aceeasi tema

- Totul a inceput in februarie 2023 cand Dinca s-a botezat in pușcarie și s-a pocait pentru faptele comise. El a fost primit in cadrului unei asociații penticostale din inchisoare, alaturi de alți șapte deținuți. Criminalul a vrut sa participe la cat mai multe activitați religioase in cadrul instituției,…

- Problemele administrației Capitalei sunt deja cunoscute de toți locuitorii, de la traficul ingrozior sau lipsa parcarilor și termoficare, pana la blocarea tuturor marilor proiecte de infrastructura. Pe langa ele, economia a suferit pagube uriașe in ultimii trei ani ai administrației PNL-USR-PMP,…

- Gheorghe Dinca a primit o noua condamnare la inchisoare. Monstrului din Caracal i se adauga un an și șase luni la pedeapsa inițiala, de 30 de ai, motivul fiind furtul și folosirea unor instalații clandestine pentru excluderea masuratorilor efectuate de echipamentele de electricitate furnizate.

- Teroristul Omar Hayssam a fost adus in fața instanței in scaun cu rotile. Acesta va afla daca va fi sau nu eliberat dupa ce a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Omar Hayssam a fost implicat in rapirea jurnaliștilor romani in Irak. Pentru faptele comise, teroristul a fost condamnat la 20 de ani…

- Decizie controversata a unei instanțe din Italia! Un barbat care, in anul 2019, a fost condamnat la inchisoare pentru ca și-a ucis iubita, a fost eliberat pentru ca s-ar fi ingrașat prea mult in spatele gratiilor, iar incarcerarea nu ii permite sa țina o dieta.

- Gheorghe Dinca a fost obligat de instanta de judecata sa plateasca despagubiri in valoare de 700.000 euro catre rudele victimelor sale. De asemenea, „monstrul” de la Caracal trebuie sa achite 750.000 lei si catre statul roman, suma ce reprezinta cheltuielile cu ancheta. Cat au valorificat autoritatile…

- Gheorghe Dinca a fost obligat de instanta de judecata sa plateasca peste 700.000 euro daune catre rudele celor doua victime, la acestea adaugandu-se și cheltuieli judiciare de 750.000 de lei catre stat. Autoritatile nu au reusit insa sa stranga prea multi bani din vanzarea bunurilor care i-au apartinut…

- Gheorghe Dinca a fost obligat de instanta de judecata sa plateasca peste 700.000 euro daune catre rudele celor doua victime, la acestea adaugandu-se și cheltuieli judiciare de 750.000 de lei catre stat. Autoritatile nu au reusit insa sa stranga prea multi bani din vanzarea bunurilor care i-au apartinut…