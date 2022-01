Stiri pe aceeasi tema

- Persoana in cauza a fost identificata ca fiind o femeie, in varsta de 74 ani, cadrele medicale sosite la fața locului declarand decesul acesteia.Cadavrul a fost ridicat si transportat la Serviciul Judetean de Medicina Legala Brașov in vederea efectuarii autopsiei și stabilirii cauzei decesului.Polițiștii…

- Un tanar de 30 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost snopit in bataie de un individ, care ar fi un cunoscut tik-toker. Scena de groaza a avut loc luni dimineața, intr-un karaoke din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat, vineri, ca pe DN 1E, intre municipiul Brasov si statiunea Poiana Brasov (zona Belvedere), judetul Brasov, un autoturism a colizionat frontal un autobuz de calatori, care efectua cursa regulata pe ruta Brasov-Poiana Brasov. Potrivit…

- Dificultati in trafic chiar in centrul Capitalei, dupa ce a fost suspendat traficul rutier pe strada Mitropolit G. Banulescu - Bodoni, tronsonul cuprins intre strada Constantin Tanase și Columna.

- Accident in centrul capitalei. Un autobuz de linie a avariat circa 10 mașini, in apropierea unei stații de așteptare din str. Vasile Alecsandri. Imagini de la fața locului au fost publicate in grupul de Telegram „Кишинёв в теме”. Contactata de NM, ofițerul de presa al poliției capitalei Natalia Stati,…

- Mai multe masini s-au lovit violent chiar in centrul Capitalei. Accidentul s-a produs in jurul orei 12:25, la intersecția strazilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche. In zona s-au format ambuteiaje.

- Dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor, care l-au urmarit prin centrul Capitalei, un barbat a intrat cu mașina intr-un stalp. Poliția a anunțat ca șoferul era baut și se afla sub influența drogurilor.

- Un șofer de autobuz din Iași a fost tras pe dreapta pentru un control de rutina. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a aratat ca barbatul se afla sub influența bauturilor alcoolice. Cel mai grav este faptul ca in autobuz se aflau copii. Șofer de autobuz, prins beat la volan…