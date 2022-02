Monitorul cu refresh rate de 500 Hz devine real mulţumită companiei BOE Daca ati urmarit evolutia producatorilor chinezi de componente, un nume s-a remarcat in mod deosebit ca reteta a succesului. E vorba despre BOE, producator de panouri LCD si OLED de top, la care a apelat chiar si Samsung, pe langa Huawei si alte mari companii. Acum BOE isi scrie numele in istorie prezentand primul panou de 500 Hz. In acest moment recordul pentru monitoarele de gaming sta pe la 360 Hz, arhisuficient chiar si pentru gamerii care se joaca competitiv. Ei bine BOE a prezentat un monitor prototip cu refresh rate de 500 Hz, diagonala de 27 inch si rezolutie Full HD. Acest panou foloseste… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

