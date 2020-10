Monitorizarea video-EEG pentru diagnosticul epilepsiei Pentru a stabili diagnosticul de epilepsie este necesara monitorizarea video-electroencefalografica (EEG). Procedura implica inregistrarea activitații electrice a creierului simultan cu inregistrarea video a comportamentului pacientului și poate fi de folos și pentru a identifica posibile cauze ale crizelor epileptice. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monitorizarea video-electroencefalografica (EEG) se realizeaza prin inregistrarea activitații electrice a creierului simultan cu inregistrarea video a comportamentului pacientului. Prin asocierea celor doua, medicul poate obține informații relevante pentru diagnosticarea epilepsiei, dar poate fi…

- Fostul manager de la Spitalul Clinic de urgența, Chirurgie Plastica și Arsuri din București, Stan Vitalie, este cercetat de Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru savarșirea a 16 infracțiuni de luare de mita. Conform procurorilor DNA, in perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2014, suspectul ar fi…

- "Daca vom avea o decizie a Curtii dupa ce Guvernul Orban o sa cada, Curtea o sa aiba in vedere acest lucru si va aprecia cu privire la eventualele masuri tranzitorii. Dar nu cred ca se va intampla acest lucru. Am primit astazi (vineri – n.r.) la Senat motiunea depusa de PNL pentru punct de vedere.…

- Deciziile lui Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, și a lui Adrian Mocioniu, primarul Sloboziei, de a trece la PRO Romania au drept consecința pierderea funcțiilor deținute. Organizația PSD Ialomița a demarat deja procedurile de suspendare din funcție, insa cei doi nu mai au drept…

- Condițiile in care persoanele vindecate de COVID-19, care in majoritatea cazurilor au dezvoltat anticorpi, pot dona plasma pentru tratarea pacienților infectați cu virusul și aflați in stare grava au fost simplificate printr-un Ordin semnat luni de ministrul Sanatații, Nelu Tataru....

- Primaria Craiova a lansat licitatia pentru furnizarea celor 30 de autobuze electrice cu lungimea de circa 12 metri, pentru care s-a obtinut intr-un final finantare europeana. Pe langa cele 30 de autobuze noi cu sistem de propulsie electric, proiectul mai presupune si achizitia a 30 de statii de incarcare…

- Conform proiectului de ordonanța de urgența a Guvernului, aflat in dezbatere publica la Ministerul Fondurilor Europene, tichetele sociale se vor acorda acelor elevi din invațamantul de stat preșcolar, primar și gimnazial care provin din familii in care venitul lunar mediu pe membru de familie este…