Monitorizarea orelor de munca, rapid, sigur si 100% de la distanta In ultimele luni, pandemia ne-a transformat vietile, atat pe plan profesional, cat si personal. Poate nici una nu a fost, insa, atat de radicala precum munca de acasa - la jumatatea lui martie, sute de mii de angajati din toata Romania, din multinationale, dar si din companii mici, si-au parasit birourile si au trecut, 100% din timp, in sistem remote. Sase luni mai tarziu, unii dintre ei nu s-au intors inca, iar dinamica tot mai accelerata a numarului de cazuri, in special in orase mari precum Bucurestiul, creste exponential posibilitatea ca munca de acasa sa ramana alegerea managerilor in lunile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

