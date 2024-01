Stiri pe aceeasi tema

- Doar 9 dormitoare are vila din centrul Capitalei in care efervescenta Monica Tatoiu (67 de ani) locuiește cu soțul sau, Victor Tatoiu. Un imobil generos, pe doua niveluri, construita in urma cu mai bine de 20 de ani, in perioada in care afacerista conducea cu mana de fier o afacere infloritoare. De…

- Marian Godina, cel mai activ polițist in social media, iși muta mișto-urile in salile de stand up comedy. Aflat in concediul de creștere a copilului, agentul-șef Godina (37 de ani) iși face debutul in fața publicului amator pe scena unui cunoscut club din Capitala ca parte dintr-un alai de comedianți…

- Zdob și Zdub se aproape de o mare sarbatoare, implinesc 30 de ani de intensa activitate concertistica. Deopotriva populari la est de granițele Moldovei, dar mai ales la vest, unde au reputat succese la mari festivaluri europene, formația etalon pentru rock-ul basarabean continua sa fie creativa și sa…

- Sambata, 13 ianuarie 2024, a avut loc, la Casa de Cultura ”Ion Sangereanu” din Ocna Mureș lansarea carții ”BAILE SARATE OCNA MUREȘ – o istorie a sarii și a bailor sarate” scrisa de Cristian Mureșan. Comisar șef de poliție Cristian Mureșan, șeful Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului…

- Viorel Lis nu are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute persoane publice din Romania. Fostul primar al Capitalei și soția lui Oana formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul autohton. Cum arata Viorel Lis acum 40 de ani. Imagini de colecție cu fostul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a inceput instalarea bradului de Craciun din Piata Constitutiei. Acesta va avea o inaltime de 30 de metri si va fi „cel mai spectaculos brad” de la un targ de Craciun din Romania, scrie primarul general pe Facebook. Pomul de Craciun va fi imbracat…