Stiri pe aceeasi tema

- "Eu nu am o mare rezerva in varianta de 300 de parlamentari, ba dimpotriva. (...) Nu e un subiect inchis. (...) Ideea de a avea un numar mai mic de parlamentari (...) este o idee pe care eu am agreat-o atunci cand a fost discutata. (...) Vom vorbi despre asta", a declarat Dragnea, la Parlament, conform…

- Traian Basescu, dupa revocarea șefei DNA: Cei care ii cereau lui Iohannis sa respecte decizia CCR sa puna in aplicare referendumul cu 300 de parlamentari”, a scris senatorul PMP, luni, pe Facebook. El mai afirma ca Romania nu are in momentul de fata mai mult de 300 de politicieni care sa poata exercita…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca președintele Klaus Iohannis a procedat corect prin revocarea Laurei Codruța Kovesi și arata ca, acum, PSD și ALDE, cei care ii cerereau președintelui sa respecte decizia CCR, vor respecta și ei referendumul privind reducerea numarului de parlamentari la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni cu privire la decizia presedintelui Klaus Iohannis de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA ca seful statului a ales interesul Romaniei in detrimentul interesului personal. "PNL a luat act de decizia presedintelui Klaus Iohannis…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca presedintele Klaus Iohannis a respectat Constitutia in privinta revocarii Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, adaugand ca PSD sfideaza Legea fundamentala. "PSD aplica deciziile Inaltei Curti pe incompatibilitatile…

- Presedintele Klaus Ionhanis a semnat decretul de revocare din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al presedintei, Madalina Puscalau Dobrovolschi, intr o declaratie de presa.UPDATE 1: Laura Codruta Kovesi va sustine…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti, in legatura cu declaratiile presedintelui Klaus Iohannis privind decizia CCR ce vizeaza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca ceea ce spune seful statului "nu face parte din Biblie", adaugand ca nici el nu se pricepe la toate. Intrebat,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține punctul de vedere al Guvernului, in speța conflictului instituțional dintre Guvern și Administrația Prezidențiala, pe tema revocarii din funcție a Laurei Codruța Kovesi. In fața judecatorilor, Tudorel Toader a explicat ca președintele nu are nicio autoritate…