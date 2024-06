Stiri pe aceeasi tema

- Remus Pricopie, Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a declarat ca "este fundamental ca Romania sa ramana un stat pivot al democrației și sa fie condusa de oameni serioși, interesați de binele public".

- E doliu in lumea milionarilor din Romania. Alexandru Alexandrov fondatorul unui mari companii din Romania, a pierdut lupta cu boala crunta de care suferea. Decesului omului de afaceri a avut loc pe data de 30 aprilie.

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, a marcat, astazi, Ziua Veteranilor de Razboi din Romania. Prin postarea sa, Geoana a omagiat curajul, sacrificiul și devotamentul veteranilor, subliniind contribuția lor esențiala pentru independența și modernizarea Romaniei.

- Gabriel a plecat in urma cu mulți ani din Romania și s-a stabilit in Chicago. Despre viața din America spune ca mereu și-a dorit sa faca ceva diferit, asta pentru ca in țara a avut tangențe cu lumea sportului.

- Finlandezii de la fabrica de anvelope Nokian Tyres de la Oradea, investiție de 650 milioane euro, explica pentru Hotnews care e stadiul lucrarilor. Susanna Tusa, director general, susține ca interesul pentru locurile de munca a fost mare.

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Da, seria de articole despre minunea Madrigal Romanesc in Republica Peru a fost un succes. Un succes al Romaniei, un succes al culturii romanești, un succes al nostru, al cetațenilor cetații Romania.

- Salariul minim european intra in vigoare la 1 iulie in Romania. Cat va ajunge venitul minim brut pentru angajați Salariul minim european intra in vigoare la 1 iulie in Romania. Astfel, venitul minim al unui roman va crește de la 3.300 de lei la 3.700 de lei (brut). Salariul minim european devine obligatoriu…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat, luni, ca intrarea Romaniei in spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime este un pas catre "demnitate" si "mai multa libertate", precum si "un succes major" al actualei coalitii de guvernare. "Romania in Schengen: un pas catre demnitate…