- Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, are o alta versiune decat cea care a aparut, pe surse, in presa centrala, asupra a modului in care s-a produs accidentul in care mașina pe care o conducea a spulberat o motocicleta. Astfel, Macovei susține ca motociclistul ar fi intrat „din plin” in aripa…

- Accidentul rutier in care a fost implicata Monica Macovei, fost ministru al Justiției, s-a produs in dupa-amiaza zilei de sambata, 8 octombrie, pe DN39, intre municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai, județul Constața. Un motociclist este in stare grava.