Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Irinel Columbeanu a ajuns de urgența la spital și a suferit o operație grea, din cauza unui AVC. Acum, fostul soț al Monicai Gabor a fost externat din spital, insa trebuie sa urmeze cu strictețe sfaturile medicilor. „Ma simt destul de in forma, tocmai planuiam o continuare a proiectului…

- Nunta mare in showbiz, dar fara sa știe nimeni? Cam asta ințelegem din declarația facuta de Irinel Columbeanu la lansarea celeui de-al doilea volum al carții sale. Fostul soț al Monicai Gabor a facut o precizare referitoare la lipsa Monicai, insa a spus despre ea și Mr Pink ca lipsesc...soții! Știe…

- Apelul narcotraficantului mexican Joaquin Guzman, alias El Chapo, condamnat in iulie 2019 la New York la inchisoare pe viata pentru rolul sau in conducerea cartelului Sinaloa, a fost respins in Statele Unite, a anuntat Biroul procurorului federal din Brooklyn (New York), potrivit AFP. Intr-o…

- O analiza publicata de The Economist in februarie 2017, studiu bazat pe cercetarile companiei specializate in sectorul H2 Gambling Capital, plasa Statele Unite ale Americii in fruntea clasamentului privind totalul banilor pierduți la jocuri de noroc. In SUA s-ar fi pierdut 116,9 miliarde de dolari,…

- Doi dintre cei trei americani albi care au fost gasiți vinovați de uciderea joggerului afroamerican Ahmaud Arbery, în februarie 2020, au fost condamnați la închisoare pe viața, fara posibilitatea eliberarii condiționate, relateaza BBC. Travis și Gregory McMichael, tata și fiu, au…

- „The value of a social network is defined not only by who's on it, but by who's excluded." (Valoarea unei retele de socializare este definita nu numai de cine este pe ea, ci de cine este exclus.) Paul Saffo Pandemia, prin efectul ei aproape global de izolare a indivizilor, aduce in discutie cat suntem…

- Negocierile pentru salvarea acordului nuclear iranian, care au fost reluate luni la Viena, trebuie, potrivit Teheranului, sa conduca la ridicarea sancțiunilor americane și la „garanția” ca Washingtonul va reveni la pact, potrivit AFP.Dupa o pauza de cinci luni, negocierile pentru salvarea…

- Rusia a respins amenintarile Germaniei de a nu pune in functiune controversatul gazoduct Nord Stream 2 in cazul unei invazii rusesti a Ucrainei, relateaza vineri DPA. Problema conductei nu ar trebui "dramatizata", a declarat vineri viceministrul de externe Serghei Riabkov pentru revista de politica…