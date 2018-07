Stiri pe aceeasi tema

- La 21 de ani, Andreea Șurubariu este una din tinerele care nu regreta ca a luat drumul antreprenoriatului moștenit de la parinții sai, facandu-i pe aceștia mandri prin propria sa firma, una de cadouri online. Excentricitațile sunt specifice fetelor de varsta ei, insa, in loc de haine ori genți scumpe,…

- Delia "i-a obi"nuit deja fanii cu cele mai nonconformiste :inute, astfel cE nimic nu ne mai poate surprinde. Sau poate ne in"elEm, cEci ultima apari:ie a vedetei a fost de-a dreptul rEvE"itoare.

- Cu aproape doua saptamani in urma, Inna a suferit un accident in timpul unui concert pe care l-a susținut in Istanbul. De atunci, vedeta a umblat cu pansamente pe ambele picioare, astfel ca fanii nu au putut vedea cat de tare s-a lovit. Totuși, in cele mai noi poze postate pe contul ei de Instagram,…

- Danseaza foarte bine și canta la fel de bine, dar nimeni nu și-ar fi inchipuit ca Shakira este atat de flexibila. In așteptarea noului sau tur de concerte, cu doar cateva zile inainte de spectacolele din Hamburg, Germania, Shakira a impartașit cu prietenii de pe Instagram un videoclip in timp ce le…

- Cunoscutul actor de comedie Mihai Bendeac a postat pe o retea de socializare un mesaj care i-a bagat pe fanii sai in ceata. „Testul de sarcina a venit azi. Happy va fi tata. Știu ca e o prostie, dar treaba asta imi creeaza o bucurie suspecta”, a scris Mihai Bendeac pe Instagram, conform Antena…