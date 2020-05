Monica Anisie: ”Plata profesorilor se va face INTEGRAL”

Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele didactice sunt obligate de școli sau inspectori sa trimita dovezi ale orelor online, adica rapoarte cu capturi din aplicațiile folosite pentru lecțiile cu elevii, din timpul acestor lecții. Secretarul de stat responsabil pentru invațamantul preuniversitar a declarat pe 22 aprilie ca…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, luni, in urma consultarilor cu grupul parlamentar al PNL, ca „de la 1 ianuarie si 1 septembrie, salarizarea profesorilor va fi pe grila maxima”. Totodata, ea a spus ca si bursa profesionala a crescut de la 200 la 300 de lei. „De la 1 ianuarie si de la…

- Declarația a fost facuta in contextul in care tot mai mulți profesori intreaba ce se va intampla cu plata salariilor in condițiile in care starea de urgența a fost prelungita cu o luna de zile. "Salariile profesorilor se platesc ca și pana acum, in niciun caz nu se pune problema șomajului…

- Ieri, ministrul Educației, Monica Anisie, a indemnat, la TVR 1, la calm și responsabilitate cu privire la informațiile aparute in spațiul public și a declarat ca in acest moment nu se pune problema inghețarii anului școlar”, potrivit Hotnews. ”Nu se pune problema inghețarii anului școlar, Ministerul…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a indemnat marți, la TVR 1, la calm și responsabilitate cu privire la informațiile aparute in spațiul public și a declarat ca in acest moment nu se pune problema inghețarii anului școlar. Ea a spus ca Ministerul Educației nu ia in calcul o asemenea situație. ”Nu…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a cerut ca in decretul care va declara starea de urgența sa fie cuprinsa și prevederea cu privire la prelungirea termenului de inchidere a școlilor, dupa cum a explicat...

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, le-a cerut profesorilor, dupa inchiderea școlilor și gradinițelor, din cauza coronavirusului, sa contribuie cu resurse educaționale deschise, pentru lecții video.

- Ministrul propus la Aparare, Nicolae Ciuca , a fost singurul care a primit luni aviz favorabil in comisiile parlamentare de specialitate, dupa audieri. Singurul dintre cei patru miniștri propuși in Cabinetul Orban 2 care au fost audiați luni. Florin Cițu (Finanțe), Marcel Vela (Interne), și Costel…