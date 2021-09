Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel vine cu marturii despre starea sa de sanatate. Aceasta a recunoscut ca are amețeli puternice. Din pacate, infectarea cu COVID-19 a facut-o sa renunțe la multe dintre planuri. Ce a facut Gigi Becali pentru celebra artista in aceasta situație? Monica Anghel, despre starea sa de sanatate.…

- Rata de infectare cu noul coronavirus a crescut alarmant pe tot teritoriul Romaniei. Tot mai multe persoane s-au infectat cu SARS-CoV-2, printre care și persoane publice, cum ar fi: Elena Merișoreanu, Theo Rose sau Viorica de la Clejani. Iata ca și Monica Anghel a fost depistata pozitiv cu virusul care…

- Clipe dificile pentru artista Monica Anghel. Cantareața a fost infectata cu virusul COVID, iar vestea a dat-o chiar ea pe rețelele de socializare. Cum se simte fosta concurenta de la Te Cunosc de Undeva. Monica Anghel, infectata cu COVID-19, dupa ce s-a vaccinat Fanii Monicai Anghel s-au speriat atunci…

- Loredana Groza și-a ingrijorat fanii cu cea mai recenta postare de pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 51 de ani s-a fotografiat in ambulanța. Toți au intrebat-o ce a pațit, insa pana acum nu a oferit niciun raspuns. Astazi, dupa ora pranzului, Loredana Groza a incarcat pe Facebook și…

- Loredana Groza a atras atenția din nou cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 51 de ani și-a facut o noua schimbare de look, fanii au observat și imediat au reacționat. Artista are un program destul de incarcat in aceasta perioada, filmeaza pentru diverse…

- Daca vi s-a intamplat vreodata ca atunci cand se schimba vremea sau cand sunt fenomene meteo extreme sa va simțiți rau sau afecțiunile pe care le aveți deja sa se accentueze, nu este nimic neobișnuit. Sunt studii care dovedesc tocmai legatura dintre vreme și efectele ei asupra corpului nostru. Un astfel…

- A fost in direct, la Antena 1! Adda a facut parte astazi din echipa „Super Neatza de Weekend”. A prezentat matinalul alaturi de Florin Ristei și a dezvaluit ca a fost pentru prima data in postura de prezentatoare. „Am facut parte, pentru o zi, din echipa Super Neatza de weekend, iar soțul meu m-a așteptat…