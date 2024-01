Monedele africane, în declin în 2023 Monedele africane au fost lovite puternic in ultima vreme, in special fața de veneratul dolar american. Insa, aceasta depreciere a starnit un val de ingrijorare cu privire la stabilitatea economica a mai multor țari africane. Jurnaliștii de la Bussines Insider sunt de parere ca una dintre cauzele care a condus la aceasta depreciere a monedelor africane este legata in mare masura de dependența puternica fața de exporturile de marfuri. Naira Nigeriana, declin de 55% Primul loc in clasament este ocupat de Nigerian Naira (NGN), care a inregistrat un declin de 55%. Acest declin, totuși, nu este izolat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

