Stiri pe aceeasi tema

- Jubileul de platina al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii va fi celebrat in 2022 prin mai multe evenimente nationale, care vor include un concert live cu nume sonore ale industriei muzicale, o slujba de multumire si o cursa de cai, informeaza DPA. Palatul Buckingham a anuntat detalii…

- Palatul Buckingham a anuntat miercuri planurile pentru manifestarile dedicate Jubileului de Platina al reginei Elizabeth II, care vor culmina in weekendul 2 - 5 iunie 2022. Regina Elizabeth II va deveni, in 2022, primul monarh britanic care va sarbatori 70 de ani de domnie - Jubileul de Platina,…

- Palatul Buckingham a anuntat miercuri planurile pentru manifestarile dedicate Jubileului de Platina al reginei Elizabeth II, care vor culmina in weekendul 2 - 5 iunie 2022, conform news.ro Regina Elizabeth II va deveni, in 2022, primul monarh britanic care va sarbatori 70 de ani de domnie…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cel mai longeviv monarh din lume, a implinit miercuri varsta de 95 de ani, la patru zile dupa feneraliile soțului ei, prințul Philip. Cu ocazia aniversarii sale, Palatul Buckingham a impartașit o fotografie ce o arata pe suverana zambind, potrivit Daily Mail…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a implinit miercuri varsta de 95 de ani, a declarat ca este "profund miscata" de mesajele de sustinere primite dupa moartea sotului ei, printul Philip, pe 9 aprilie, relateaza AFP. "Familia mea si cu mine am dori sa va multumim tuturor pentru…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii implinește astazi 95 de ani. Va fi primul an din 1947 incoace cand se va serba fara jumatatea ei alaturi, prințul Philip. Detalii despre cel mai longeviv monarh britanic. Iși celebreaza ziua de naștere de doua ori in an și alinturile primite din partea celor…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va beneficia nici in 2021 de traditionala parada militara organizata pentru a celebra aniversarea sa, intrucat ceremonia a fost anulata, pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham, citat de AFP.…

- Intr-o perioada dificila pentru casa regala britanica, Regina Elisabeta a II-a si-a gasit alinare in compania altor doi caini corgi, rasa ei preferata de peste 75 de ani, dupa cum a anunțat The The Sun. Potrivit acestui tabloid, cei doi caini ii tin companie de cateva saptamani reginei Elisabeta a II-a,…