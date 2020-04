Stiri pe aceeasi tema

- OneRepublic marcheaza anunțul lansarii urmatorului album, „Human”, prin lansarea single-ului „Didn’t I”. Data de 8 mai va veni cu un nou material discografic de la trupa americana, ce va include și anterioarele single-uri – „Rescue Me”, Somebody To Love și „Wanted”. „Human” va fi al cincilea material…

- Prestige Orchestra lanseaza piesa compusa de cel mai tanar compozitor din showbiz Prestige Orchestra revine cu o a doua piesa, intitulata Pace sau razboi, care este compusa de fiul lor, cel care a realizat si muzica din filmul Miami Bianca. Acesta este cel mai tanar compozitor din industria romaneasca.…

- “Inima de piatra” este primul single extras de pe viitorul album de studio Jurjak -“Hoții de vise”. Videoclipul piesei este realizat in stil film noir, un joc de lumini și umbre in care logo-ul Jurjak prinde viața. Piesa va fi cantata live, in premiera, la concertul trupei de sambata, 29 februarie din…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește “Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. “Bring Us Back” vorbește cu melancolie…

- Artistul brazilian Alok și-a unit forțele cu producatorul lituanian Dynoro și impreuna au creat un single memorabil: „On & On”. Cu o voce patrunzatoare masculina și o linie de bas care ofera forța, „On & On” este o piesa care se va auzi cu siguranța pe ringurile de dans. Anul 2019 i-a adus lui Alok…

- „De ce?” este titlul celui mai recent single lansat de MIRA, o piesa despre viața, iubire, incredere și alegere, cu un mesaj puternic și emoționant. Versurile piesei vorbesc despre cuvintele spuse in vant și despre increderea ce nu trebuie sa lipseasca intr-o relație de iubire. Clipul single-ului, regizat…

- Cantautoarea americana Alicia Keys a lansat joi noul sau single si videoclip 'Underdog', un imn dedicat persoanelor pe care nimeni nu vrea sa parieze, relateaza EFE. "Imi place cantecul, pentru ca este despre viata reala, oameni normali si experientele noastre", a spus artista…