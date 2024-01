Stiri pe aceeasi tema

- Incident periculos intr-o benzinarie din județul Galați. Un șofer, care tocmai alimentase mașina, a plecat fara sa mai decupleze și furtunul de la rezervor. Un alt șofer, martor la intreaga scena, i-a facut semn sa opreasca. Șoferul a observat ca mașina este inca cuplata la pompa și a dat inapoi. Administratorul…

- Imagini șocante in Maramureș. Un preot grabit sa sfințeasca locuințele oamenilor de Boboteaza a lovit cu mașina un barbat de 68 de ani și a fugit de la locul accidentului. A fost prins de polițiști și este anchetat pentru vatamare corporala din culpa.

- Un tanar in varsta de 18 ani s-a izbit cu mașina de un tramvai, care circula pe o strada din Timișoara. Impactul violent a fost surprins in imagini. In urma accidentului, tanarul șofer a fost ranit. Polițiștii l-au testat pentru consum de alcool, iar rezultatul nu a fost negativ. Și nu au fost singurele…

- In imaginile inregistrate cu camera de bord a unui șofer se vede cum o mașina trece la cațiva centimetri de caruciorul in care se afla un copil. Incidentul a fost inregistrat pe 1 decembrie, pe Nagykorosi ut din districtul 18 al Budapestei, capitala Ungariei, relateaza BlikkTatal care impingea caruciorul…

- Momentul in care mașina in care se aflau doi oameni de izbește cu mare viteza de un obiect, apoi explodeaza pe podul Rainbow, la punctul de trecere a frontierei dintre statul american New York si provincia canadiana Ontario, a fost surprins in mai multe filmari, publicata pe rețelele sociale.Mașina…

- O mașina a sarit in aer la un punct de trecere a frontierei din Canada in SUA, pe podul de langa Cascada Niagara. Martorii spun ca autoturismul a accelerat brusc, a lovit o bordura, a trecut printr-o bariera și a explodat. Imagini cu momentul exploziei au aparut pe rețelele sociale.