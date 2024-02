Momentul în care un șofer intră din greșeală cu maşina într-un restaurant din Băile Herculane - VIDEO Un sofer in varsta de 48 de ani din Cluj a intrat cu masina in restaurantul unui hotel din statiunea Baile Herculane, dupa ce a apasat din greșeala pedala de accelerație, conform radioresita.ro. „Polițiști de la Poliția Stațiunii Baile Herculane au fost sesizați despre faptul ca o persoana a intrat cu autoturismul in restaurantul unui hotel din localitate. Din verificarile efectuate s-a stabilit ca in timp ce un barbat de 48 de ani din județul Cluj se afla staționat cu autoturismul in parcarea privata a hotelului respectiv, din neglijența, ar fi accelerat autoturismul, moment in care a patruns… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

